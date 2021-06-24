Суд взыскал с экс-главы Коми и его сообщников 64 млн рублей ущерба

Сыктывкарский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску Корпорации развития Республики Коми к бывшему губернатору региона Вячеславу Гайзеру и его сообщникам. Как сообщает пресс-служба суда, с ответчиков солидарно взыскали ущерб в размере 64 миллионов рублей.

Ранее, напомним, Замоскворецкий районный суд Москвы признал экс-губернатора и его сообщников виновными в ряде преступлений. В том числе в хищении средств Фонда поддержки инвестиционных проектов Республики Коми, правопреемником которого является республиканская корпорация развития.

Как установил суд, ответчики, действуя организованной группой, в 2009 году организовали покупку 98 процентов долей уставного капитала Сыктывкарского промкомбината. Покупателем выступал Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми, а продавцом - компания с ограниченной ответственностью.

Причем сделка прошла при существенном завышении стоимости долей - на 64 миллиона рублей. Фонду поддержки инвестиционных проектов Республики Коми был причинен ущерб в особо крупном размере, который Сыктывкарский городской суд и постановил вернуть правопреемнику фонда. Решение суда еще не вступило в законную силу.

Справка "РГ"

Вячеслав Гайзер руководил Республикой Коми с 2010 года, а в 2015-м его полномочия были прекращены в связи с утратой доверия. В 2019 году экс-губернатора приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 160 миллионов рублей. В перспективе к финансовым санкциям может добавиться взыскание ущерба.