Три человека погибли при крушении вертолета Росгвардии в Ленобласти

Все три человека, находившиеся на борту разбившегося в Ленинградской области вертолета Ми-8, погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Вертолет принадлежал Росгвардии, выполнялся учебно-тренировочный полет без вооружения. Информацию о падении воздушного судна информагентству подтвердили в Северо-Западном округе Росгврадии.

По данным региональных властей, жители деревни Корпинкюля Гатчинского района, где произошло крушение, не пострадали.

Как стало известно "РГ", выяснением всех обстоятельств случившегося занимается Главное военное следственное управление.