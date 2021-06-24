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24.06.2021 21:26
Рубрика: Происшествия

Три человека погибли при крушении вертолета Росгвардии в Ленобласти

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

Все три человека, находившиеся на борту разбившегося в Ленинградской области вертолета Ми-8, погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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Вертолет принадлежал Росгвардии, выполнялся учебно-тренировочный полет без вооружения. Информацию о падении воздушного судна информагентству подтвердили в Северо-Западном округе Росгврадии.

По данным региональных властей, жители деревни Корпинкюля Гатчинского района, где произошло крушение, не пострадали.

Как стало известно "РГ", выяснением всех обстоятельств случившегося занимается Главное военное следственное управление.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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