Гидролог рассказала о притоках в водохранилища Крыма после ливней

Водохранилища Крыма значительно пополнились после стихийных ливней, принесших много бед Керчи и Ялте на минувшей неделе. Единственным плюсом стало частичное сокращение дефицита воды.

Как рассказала РИА Новости Крым руководитель отдела гидрологии и гидрологических прогнозов Крымского гидрометцентра Наталья Охременко, во время прохождения черноморского циклона уровень воды поднимался в разных реках полуострова неравномерно - от 89 сантиметров в русле питающей Симферополь реки Салгир до 331 сантиметра в низовье реки Бельбек во Фруктовом. Все это позволило накопить воду в основных водохранилищах перед традиционной летней крымской засухой.

Питающее Симферополь маленькое Аянское водохранилище уже несколько суток заполнено на 100 процентов благодаря подпитке из карстовых пород с нижнего плато Чатырдага. Партизанское заполнено почти на 40 процентов, Симферопольское - на 23, хотя до ливня в нем было всего 18 процентов проектной емкости.

Основное водохранилище Севастополя - Чернореченское - заполнено на 70,3 процента.

Ялта благодаря трехмесячной норме осадков накопила больше годового запаса воды -24,5 миллиона кубов: Счастливенское заполнено сейчас на 90 процентов, а Загорское - на 75. "Последнее мы уже и не ожидали увидеть заполненным на столько", - отметила Наталья Охременко.

Изобильненское водохранилище в Алуште заполнилось до 40 процентов, до 5,13 миллиона кубометров, Кутузовское - до 62 процента. Это позволило курортному городу перейти на водоснабжение по 17 часов в сутки.

Белогорское водохранилище заполнено на 46,8 процента.

- Никто не мог предсказать сложившуюся гидрометеорологическую обстановку, - резюмировала Наталья Охременко. - В теплое время года у нас осадки приходятся на май - начало июня, а дальше уже ждать нечего, засуха начинается. Да, в июне прогнозы показывали чуть выше нормы осадков, но такого никто не ждал.