Москва и Калининград превзошли курорты Черного моря по температуре воды

Вода в Москва-реке и Балтийском море прогрелась до 23 градусов тепла. Эта температура выше, чем на курортах Черного моря, рассказали в Гидрометцентре России.

"В районе Алушты, Ялты, Феодосии, Евпатории, Анапы температура воды составляет 22 градуса, а в Сочи и Туапсе - 21 градус, - цитирует ТАСС научного руководителя центра Романа Вильфанда. - Самая комфортная для купания температура воды сейчас в Москве".

Синоптик отметил, что купальный сезон на Балтийском побережье начался на месяц раньше. Обычно до 22-23 градусов вода в Калининграде прогревается в конце июля - начале августа.

Ранее метеоролог отмечал, что "пустынная жара" в Москве вскоре пойдет на спад. Характер погоды в столичном регионе начнет меняться уже в ближайшее воскресенье. В этот день возможен кратковременный дождь.