"Турпомощь" прокомментировала новые ограничения по COVID-19 на Кубани

Решений властей Краснодарского края о новых ограничениях для туристов оправданны. Об этом заявил директор ассоциации туроператоров "Турпомощь" Александр Осауленко.

"Мы, к сожалению, имеем печальный опыт по поводу всевозможных массовых скоплений и последствий этого. Поэтому в какой-то степени это оправданно", - сказал Осауленко в комментарии RT.

Эксперт добавил, что новые правила могут причинить неудобства туристам, у которых отпуск намечен на ближайшее время. У всех остальных есть время, чтобы выполнить необходимые условия.

В четверг региональный оперативный штаб принял решение ужесточить правила заселения туристов. Так, с 1 июля в гостиницы, отели, пансионаты и санатории будут заселять только с отрицательным результатом ПЦР-теста или с сертификатом о вакцинации. При этом с 1 августа заселиться смогут только прошедшие курс вакцинации.

С начала пандемии в Краснодарском крае выявили 50,9 тысячи случаев заражения коронавирусом.