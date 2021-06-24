В Керчи и Ялте начали дезинфекцию подтопленных помещений

Сотрудники МЧС вместе с представителями Роспотребнадзора и МинЖКХ РК приступили к дезинфекции помещений в зданиях, пострадавших от подтопления. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Крыму.

В пострадавших от паводка городах сейчас строго контролируется санитарно-эпидемиологическая обстановка. Санитарная обработка проводится в социально-значимым объектах, подвальных помещениях, жилых домах, зданиях и сооружениях, что освобождены от воды, а также очищены от намола и просушенных с помощью тепловых пушек. Такие меры призваны не допустить инфекционные заболевания и предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции.

Для дезинфекции спасатели используют раствор, состав которого безопасен для людей и животных, однако эффективен в борьбе с вирусами и бактериями. Обработка проводится с использованием средств индивидуальной защиты.

Кроме того, на пострадавших от наводнения территориях круглосуточно ведутся восстановительные работы. В течение суток пожарно-спасательные подразделения откачали более 38 тысяч кубометров воды и очистили свыше четырех тысяч квадратных метров территории населенных пунктов. Также спасатели вывезли более двух тысяч кубометров мусора, провели просушку 18 жилых домов и укрепили две временные дамбы мешками с песком. По словам начальника крымского главка МЧС Аркадия Ожигина, в Ялте, например, в ликвидации ЧС сейчас участвуют 700 человек в составе общей группировки РСЧС.

В Ялте продолжается ликвидация последствий ливня, обрушившегося на город 17-18 июня. На расчистке завалов трудятся свыше 21 тысячи военных, спасатели Крыма и соседних регионов, коммунальные службы и добровольцы.