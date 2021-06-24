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24.06.2021 19:12
Рубрика: Происшествия

В Крыму полицейский лишился звания и получил срок за сбыт оружия

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Киевский районный суд Симферополя приговорил к четырем с половиной годам исправительной колонии общего режима бывшего начальника склада вооружения Центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Крыму за хищение и сбыт оружия, подлежащего утилизации. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю.

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Следователи установили, что с декабря 2018 года действующий на тот момент начальник склада похищал оружие, которое поступало туда из подразделений полиции на утилизацию и от граждан на временное хранение, а также боеприпасы и обмундирование. Среди прочего он присвоил раритетную винтовку Мосина образца 1891/1930 годов. Похищенное полицейский сбывал знакомым.

Оперативники нашли его тайники в Ялте и Симферопольском районе. В них злоумышленник хранил то, что систематически крал со склада. Всего он похитил более 150 единиц оружия. Преступную деятельность начальника склада правоохранители пресекли в мае 2020 года.

Суд признал бывшего полицейского виновным в присвоении вверенного ему чужого имущества, хищении огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов с использованием служебного положения, незаконном сбыте гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, а также незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении оружия, его основных частей и боеприпасов (часть 3 статьи 160, пункт "в" части 3 статьи 226, часть 4 статьи 222, часть 1 статьи 222 УК РФ). По решению суда бывший начальник склада лишен звания старшего лейтенанта полиции, а также на два года права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функции представителя власти. Судебный приговор не вступил в законную силу.

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