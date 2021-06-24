В Новороссийске появился первый "свободный от COVID-19" ресторан

В Новороссийске появилось первое предприятие общепита, которое стало территорией, "свободной от COVID-19". Об этом глава города Игорь Дяченко сообщил в Instagram.

"Коллектив сотрудников вакцинирован на 100 процентов, - написал мэр. - Узнать такие организации общепита в нашем городе будет достаточно просто - на входе размещаются наклейки с соответствующей надписью".

Напомним, на Кубани ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для нескольких категорий граждан, в том числе сотрудников общепита и торговли. В первую очередь это касается тех, кто на работе постоянно контактирует с другими людьми.