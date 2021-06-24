Суд в Крыму арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу Украины

Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца, до 21 августа 2021 года, местного жителя, подозреваемого в сборе стратегической военной информации о деятельности подразделений ВКС и ВМФ на территории полуострова. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, гражданин РФ по заданию спецслужб Украины с помощью специального антенного и приемного оборудования получал данные о полетах российской военной авиации.

- Следствие установило, что подозреваемый собирал и передавал информацию о деятельности авиации ВКС и ВМФ над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря, - уточнили в суде. - Собранная актуальная информация военного характера может быть использована иностранным государством против безопасности России с учетом ее добывания по заданию украинской разведки.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ - госизмена. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Крым в течение трех суток со дня вынесения.