Росстат зафиксировал замедление роста цен на бензин

Средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 15 по 21 июня выросли на 4 копейки до 48,05 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 5 копеек до 49,82 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

За неделю бензин самой распространенной в России марки АИ-92 подорожал на 5 копеек до 45,31 рубля за литр. Стоимость марки АИ-95 выросла на 3 копейки - 48,99 рубля за литр, а цена марки АИ-98 увеличилась на 6 копеек - 55,80 рубля за литр.

Рост цен на бензин отмечен в 38 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал в Благовещенске - на 1,7%, Иркутске - на 0,8% и Симферополе - на 0,6%. Снижение цен на бензин нигде не зафиксировано.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 44,50 до 45,88 рубля, марки АИ-95 - от 48,69 до 52,99 рубля, марки АИ-98 - от 49,99 до 58,49 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 43,80 до 45,75 рубля, марки АИ-95 - от 47,60 до 50,18 рубля, марки АИ-98 - от 55,60 до 58,16 рубля за литр.

В среднем с начала года в рознице бензин марки АИ-92 подорожал на 4,5%, бензин марки АИ-95 на 4,2%, марка АИ-98 - на 4,4%, а дизельное топливо повысилось в цене на 2,4%.

В мае цены на бензин относительно апреля увеличились в среднем на 0,3%. Средний рост цен относительно мая прошлого года составил 6,2%. Оптовые цены производителей с начала года к концу мая в среднем выросли на 23%, а за год - на 35,9%.

По сравнению с предшествующей неделей производство бензина с 14 по 20 июня снизилось на 1,7%, а выпуск дизельного топлива - на 4,4%.