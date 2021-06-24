Тест-драйв Lada Samara 30 лет назад: что писали о "зубиле" в Голландии

"До распада СССР здесь, на Западе, мы знали российский автопром в основном по Lada 1200 и 2105.

Это архаичные "кирпичи на колёсах" основывались на Fiat 124, им была чужда изысканность в дизайне, и они резко контрастировали с тем, что мы привыкли видеть в то время на наших дорогах. Тем не менее, они пользовались относительным спросом из-за своей дешевизны. Однако времена изменились, и Lada решила показать, что может выпускать более современные модели.

Вскоре после появления Sputnik на родине, их начали поставлять и в нашу страну (Нидерланды - прим. "РГ"), переименовав в Samara. Мы тестировали трёхдверный хэтч, оснащённый 75-сильным двигателем 1.5 литра - самым мощным из линейки. Для модели также предлагались моторы 1.1 и 1.3 литра. И тот, что достался нам, производил хорошее впечатление: он был достаточно тихим и экономичным, составляя здоровую конкуренцию европейским аналогам.

Управляемость была в порядке, особенно, если не ожидать такой же элегантности в поведении, как у европейских машин этого класса. В поворотах автомобиль ведёт себя предсказуемо, даже на высоких скоростях, несмотря на то, что сзади установлена балка.

На низкой скорости управление кажется тяжёлым, переключение передач осуществляется медленно, а тормоза требуют лишь небольшого давления на педаль, но к этому очень быстро привыкаешь, и это становится нормой. Тем более, что Lada Samara разгоняется довольно быстро: с 80 до 120 км/ч на четвёртой передаче за 12.5 секунды.

Интерьер выглядит не то, чтобы неправильно, но точно не вдохновляюще, а качество материалов оставляет желать лучшего. Пластик в "Самаре явно отличается от того, что можно увидеть на конкурентах из Европы или Японии. Он твёрдый и очень странно поблёскивает. Эргономика тоже не порадовала - это одно из самых слабых мест модели. И багажная дверь… складывалось ощущение, что пытаешься положить что-то через щель почтового ящика".

Однако, заключает AutoWeek, Lada Samara была отличным предложением за свои деньги. Машина, которая принимала участие в тест-драйве, стоила 19 тысяч гульденов, в то время, как за Opel Kadett просили не менее 24 тысяч. Всего за годы присутствия Lada Samara в Европе непосредственно в Нидерландах было продано примерно 20 тысяч экземпляров.

Фото: www.autoweek.nl