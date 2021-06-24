Утвержден новый порядок получения штрафов с автоматических камер

Правительство утвердило новый порядок получения "писем счастья" с автоматических камер фотовидеофиксации нарушений, а также новую схему жалоб на такие штрафы.

Если автовладелец подписан на соответствующую услугу на портале госуслуги, он будет получать уведомления и копии постановлений прямо на портале. При этом ему не будут оправляться "письма счастья" почтой, а постановление будет считаться полученным на следующий день, после того, как он зашел на портал. Либо по истечении 7 дней с момента его уведомления. Все эти сроки крайне важны, чтобы успеть вовремя обжаловать штраф, если автовладелец уверен, что не совершал нарушения. Новый порядок заработает с 1 сентября этого года.

Напомним, что сейчас постановление вступает в силу через 10 дней после его получения собственником автомобиля. Эти десять дней даются на обжалование. Но направлено оно должно быть в течение трех суток после вынесения.

Если автовладелец не получил на почте "письмо счастья" в течение 7 дней, то письмо вернется отправителю. И эти 10 суток начнут считать с момента получения отправителем информации о недоставке письма.

Новый порядок предусматривает несколько иную схему. Если автовладелец полностью со всеми данными зарегистрирован на госуслугах, более того, он написал заявление о том, чтобы штрафы доставлялись ему через этот портал, то он будет их получать только на портале. Ему придет уведомление всеми возможными способами: на электронную почту, смс. Если он в течение 7 дней войдет на госуслуги под своим аккаунтом, постановление будет считаться врученным. И со следующего дня начнут отсчитываться 10 суток на обжалование. Если он не войдет на госуслуги за это время, то постановление будет считаться врученным через 7 дней после того, как оно туда попало.

Если человек зарегистрирован на портале, но не подавал соответствующего заявления, то постановление будет считаться врученным, если он зайдет на портал под своим аккаунтом в течение 7 дней с момента его размещения. Если он этого не сделает, то ему вышлют "письмо счастья" обычным способом.

Если человек вовсе не зарегистрирован на госуслугах, то для него ничего не меняется.

Ожидаемо, что новый порядок заметно сократит издержки регионов на направление "писем счастья". Все-таки эта услуга стоит денег. Да и правоприменителям станет легче: проще понять, с какого времени начинать отсчет.

Но принято это постановление не для того, чтобы облегчить жизнь ГИБДД. С 1 сентября вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым постановления о штрафах, вынесенных комплексами фотовидеофиксации, можно будет обжаловать в электронном виде. То есть через тот же самый портал госуслуг.

Но для этого на этом портале потребуется полностью авторизоваться и даже подтвердить свою личность (сделать это можно, например, через банк). Таким образом можно будет не выходя из дома обжаловать штрафы, например, полученные в других регионах. Сегодня это можно сделать либо лично подав заявление в то подразделение, которое штраф вынесло, либо направив по почте. Электронного обжалования пока не предусмотрено.

Однако, как говорят эксперты знакомые с развитием такого электронного взаимодействия, все это сможет эффективно работать, когда в полный рост заработает некая система информационного взаимодействия, включающая в себя все камеры и известная под названием "Паутина". Пока она полностью развернута лишь в Центральном федеральном округе.