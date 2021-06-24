В Кремле положительно оценивают инициативу проведения саммита Россия-ЕС

Президент РФ Владимир Путин - сторонник возобновления диалога с Евросоюзом, поэтому в Кремле приветствуют инициативу проведения саммита между лидерами ЕС и лидером России, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Накануне британское издание The Financial Times сообщило, что канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила провести встречу лидеров Евросоюза с президентом РФ Владимиром Путиным, это предложение было поддержано президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Песков подтвердил эту информацию и рассказал о реакции Москвы.

"Инициативу оцениваем положительно. Президент Путин является сторонником воссоздания механизма диалога и контактов между Брюсселем и Москвой", - сказал он, подчеркнув, что диалог нужен обеим сторонам.

В Москве внимательно следят за саммитом, который 24 июня открывается в Брюсселе, "и за теми оценками этому потенциальному диалогу, которые оттуда прозвучат", сообщил представитель Кремля. При этом, по его словам, "пока в прикладном плане никакой подготовки к саммиту (РФ-ЕС - прим. "РГ") нет".