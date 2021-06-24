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24.06.2021 18:50
Рубрика: Экономика

Заемщики на все согласны

Банк России и ОНФ предупредили о списаниях пособий за долги
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 139(8490)
Как выяснилось, несмотря на запрет списывать или арестовывать социальные выплаты за долги, такие случаи не редкость.
Единицы заемщиков знают, что в кредитных договорах есть пункт о согласии на списание денег с любых счетов клиента для погашения долга. Фото: Александр Корольков/РГ Единицы заемщиков знают, что в кредитных договорах есть пункт о согласии на списание денег с любых счетов клиента для погашения долга. Фото: Александр Корольков/РГ
Единицы заемщиков знают, что в кредитных договорах есть пункт о согласии на списание денег с любых счетов клиента для погашения долга. Фото: Александр Корольков/РГ

В прошлом году в закон об исполнительном производстве введена норма о том, что пособия и ряд других социальных выплат маркируются особым кодом, защищающим их от обращения взыскания или ареста. Эту маркировку присваивают органы власти или работодатели, перечисляющие пособия в банк. Если банк получает исполнительный документ по клиенту, он анализирует код поступивших на его карту доходов и определяет сумму, которая не может быть удержана в счет просроченного долга.

Фото: Сергей Михеев
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Однако дальнейший перевод денег на другие счета одного гражданина может привести к утрате иммунитета в связи с тем, что сам клиент не может указать код вида дохода при переводе, сообщили "Российской газете" в Банке России.

Это подтверждают крупнейшие банки. Чтобы избежать взыскания социальных выплат, в Сбербанке рекомендуют не переводить их со счета на счет, а использовать средства на счете для оплаты товаров и услуг или снять наличные.

В ВТБ также обращают внимание, что переведенные на другой счет соцвыплаты считаются собственными средствами получателя, и по закону банк обязан учитывать их в случае обязательств клиента.

Единицы заемщиков знают, что в кредитных договорах есть пункт о заранее выданном кредитору согласии на списание денежных средств с любых других счетов клиента в счет погашения долга, говорит руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева. Акцепт может быть оформлен и в виде отдельного сообщения либо документа, в том числе заявления. По словам Лазаревой, это приводит к аресту или списанию в счет долга социальных средств и очень часто оборачивается человеческими трагедиями. У абсолютного большинства людей нет привычки досконально изучать подписываемые документы, задавать вопросы и отказываться от неприемлемых условий, объясняет директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов. "Подписывая договор, добросовестный заемщик не задумывается о рисках и возможных просрочках, поэтому часто на этот пункт (о согласии на списание с зарплатных счетов, дебетовых карт и вкладов. - Прим. ред.) внимания не обращают", - указывает он.

Наконец, при перечислении алиментных и компенсационных выплат за причиненный вред, как правило, расчеты происходят между физическими лицами. И если отправитель средств не сообщит банку, что поступающие выплаты на карту являются компенсациями или алиментами, банки их социальный характер сами распознать не смогут, говорит Лазарева. Поэтому она рекомендует создавать для подобных выплат отдельный счет под алименты или социальные пособия и лучше даже в другом банке, поскольку путаница может возникать и в связи с тем, что все поступления, в том числе и зарплатные, идут на один счет, на котором "висит" и задолженность.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Как сообщили "РГ" в Банке России, в 2021 году он получил около двух тысяч жалоб на списание денег, не подлежащих взысканию по закону об исполнительном производстве, а также при несоответствии или отсутствии кода вида зачисления. О выросшем в пандемию числе жалоб в ОНФ на списание алиментов, пособий и других соцвыплат в счет долга говорит и Евгения Лазарева. Проблема стала более очевидной, потому что многие люди по объективным причинам стали не справляться с обслуживанием кредитов, отмечает Вениамин Каганов.

Отозвать заранее данный акцепт клиент может самостоятельно, обратившись в банк. Но делать это нужно до поступления денег на счет. Впрочем, по словам Каганова, некоторые менеджеры банков утверждают, что такой опции в законе нет - намеренно или из-за профнепригодности. Если банк не идет навстречу, эксперты советуют обращаться с жалобой в Роспотребнадзор и Банк России. Можно идти и в суд с иском о нарушениях прав потребителя и возмещении фактически понесенного ущерба.

Чтобы прекратить безакцептное списание средств должника, эксперты ОНФ подготовили алгоритм самопомощи с образцами заявлений. Следуя этим рекомендациям, можно без юристов прекратить списание социальных выплат в счет погашения долга по кредиту.

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