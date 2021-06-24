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24.06.2021 16:04
Рубрика: Власть

ВЦИОМ рассказал, как многодневное голосование влияет на доверие к итогам

Текст: Галина Мисливская

Длительность голосования для большинства россиян не имеет значения в плане доверия к результатам, посчитали социологи. Данные опроса на эту тему представил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов на "круглом столе", посвященном тем вызовам, которые ставит перед избирательной системой пандемия коронавируса.

Мишустин дал ряд указаний для содействия организации выборов в Госдуму

Среди тех россиян, кто декларирует участие в сентябрьских выборах, 12% уверенно заявили, что больше доверяют многодневному голосованию, еще 43% сказали, что количество дней не отражается на достоверности итогов. "Итого, мы посчитали возможным объединить эти показатели - 55% в таком случае составляют группу лояльного отношения", - сказал Мамонов.

Еще 44% респондентов, намеренных принять участие в выборах, больше доверяют голосованию, которое проходит в один день.

Напомним, 17 июня президент России Владимир Путин своим указом назначил выборы в Госдуму восьмого созыва на 19 сентября. Днем позже Центризбирком постановил провести голосование на выборах всех уровней в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Соцсфера Социология Наука и образование ВЦИОМ Единый день голосования-2021

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