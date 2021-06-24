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24.06.2021 12:00
Рубрика: Видео

Видео: водитель еле успел выскочить из вспыхнувшей машины

Текст: Вадим Давыденко

Куда только смотрит турецкая служба техосмотра автотранспорта? Как можно было выпускать на дорогу машины с такими неисправностями, как на этом видео? Полминуты постояла на АЗС - кстати, непонятно, успел ли водитель залить в бак бензин? - и вдруг заискрила и вспыхнула.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Инцидент произошел на окраине турецкого городка Бартын в востоку от Стамбула.

Машину так быстро охватило пламя, что можно предположить, что бензиновые пары скапливались внутри нее достаточно долго. К счастью, сам владелец неисправного авто при этом не растерялся, а молниеносно выскочил из салона и отбежал на безопасное расстояние.

А дальше, как говорится, дело техники, вернее, хладнокровия и профессионализма. Сначала один заправщик пришел в себя и притащил огнетушитель, потом к нему присоединился второй. Спасти машину они, конечно, не успели, но хотя бы не дали пламени распространиться по всей АЗС, а это уже неплохо.

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