Видео: водитель еле успел выскочить из вспыхнувшей машины

Куда только смотрит турецкая служба техосмотра автотранспорта? Как можно было выпускать на дорогу машины с такими неисправностями, как на этом видео? Полминуты постояла на АЗС - кстати, непонятно, успел ли водитель залить в бак бензин? - и вдруг заискрила и вспыхнула.

Инцидент произошел на окраине турецкого городка Бартын в востоку от Стамбула.

Машину так быстро охватило пламя, что можно предположить, что бензиновые пары скапливались внутри нее достаточно долго. К счастью, сам владелец неисправного авто при этом не растерялся, а молниеносно выскочил из салона и отбежал на безопасное расстояние.

А дальше, как говорится, дело техники, вернее, хладнокровия и профессионализма. Сначала один заправщик пришел в себя и притащил огнетушитель, потом к нему присоединился второй. Спасти машину они, конечно, не успели, но хотя бы не дали пламени распространиться по всей АЗС, а это уже неплохо.