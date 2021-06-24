Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
24.06.2021 08:00
Рубрика: Легковые авто

Водитель Subaru за 11 минут заработал штрафов на полмиллиона рублей

Текст: Григорий Гомельчук
Фото: Пресс-служба Subaru. Фото: Пресс-служба Subaru.
Фото: Пресс-служба Subaru.

В Австралии водитель спортивного купе Subaru BRZ в течение 11 минут заработал штрафов на общую сумму более 10 000 местных долларов (550 000 рублей).

Фото: Пресс-служба Ford.
Названы машины, от которых дилеры не могут избавиться

23-летний мужчина решил прокатиться с ветерком по пригороду Сиднея, надеясь не попасться на глаза полиции. Но в небе в это время находился полицейский вертолет, с которого, конечно же, заметили машину, движущуюся значительно быстрее потока и обгоняющую других участников движения.

Вертолетчики передали информацию о нарушителе коллегам на земле, а сами продолжили снимать маневры лихача на видео с помощью тепловизора.

Получилось неплохо: на кадрах можно разглядеть, как разогрелись тормоза и шины автомобиля, а также силуэт разгоряченного водителя. Вскоре Subaru была остановлена патрульным экипажем. Полицейские проверили документы лихача, записали его данные и… отпустили. Но радоваться тому пришлось недолго. После изучения материала, отснятого с вертолета, сотрудники полиции насчитали нарушений на 10 252 австралийских доллара.

Вот цитата из их отчета: "Офицеры дорожного патруля посмотрели запись PolAir (вертолет) и смогли установить, что водитель Subaru BRZ превысил скорость менее чем на 10 км/ч один раз, более чем на 10 км/ч один раз, более чем на 20 км/ч шесть раз, более чем на 30 км/ч дважды и более чем на 45 км/ч дважды".

Неизвестно, как в итоге будет считаться сумма штрафа и какое еще наказание грозит водителю Subaru, но пока ему предъявлено обвинение по пункту "Вождение со скоростью или действиями опасными для общества". Суд состоится 27 июля.