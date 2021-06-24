Водитель Subaru за 11 минут заработал штрафов на полмиллиона рублей

В Австралии водитель спортивного купе Subaru BRZ в течение 11 минут заработал штрафов на общую сумму более 10 000 местных долларов (550 000 рублей).

23-летний мужчина решил прокатиться с ветерком по пригороду Сиднея, надеясь не попасться на глаза полиции. Но в небе в это время находился полицейский вертолет, с которого, конечно же, заметили машину, движущуюся значительно быстрее потока и обгоняющую других участников движения.

Вертолетчики передали информацию о нарушителе коллегам на земле, а сами продолжили снимать маневры лихача на видео с помощью тепловизора.

Получилось неплохо: на кадрах можно разглядеть, как разогрелись тормоза и шины автомобиля, а также силуэт разгоряченного водителя. Вскоре Subaru была остановлена патрульным экипажем. Полицейские проверили документы лихача, записали его данные и… отпустили. Но радоваться тому пришлось недолго. После изучения материала, отснятого с вертолета, сотрудники полиции насчитали нарушений на 10 252 австралийских доллара.

Вот цитата из их отчета: "Офицеры дорожного патруля посмотрели запись PolAir (вертолет) и смогли установить, что водитель Subaru BRZ превысил скорость менее чем на 10 км/ч один раз, более чем на 10 км/ч один раз, более чем на 20 км/ч шесть раз, более чем на 30 км/ч дважды и более чем на 45 км/ч дважды".

Неизвестно, как в итоге будет считаться сумма штрафа и какое еще наказание грозит водителю Subaru, но пока ему предъявлено обвинение по пункту "Вождение со скоростью или действиями опасными для общества". Суд состоится 27 июля.