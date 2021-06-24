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24.06.2021 06:35
Рубрика: В мире

ВОЗ изменила свою позицию по вакцинации детей от COVID-19

Фото: AP Photo / Andreea Alexandru Фото: AP Photo / Andreea Alexandru
Фото: AP Photo / Andreea Alexandru

ВОЗ впервые признала, что детей можно вакцинировать от коронавируса. Это следует из обновленных рекомендаций организации.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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В них говорится, что дети и подростки, как правило, переносят COVID-19 в более легкой форме, чем взрослые. Поэтому, если они не входят в группу с более высоким риском тяжелого коронавируса, их нужно вакцинировать, но в менее срочном порядке, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников.

Ранее в организации отмечали, что насчет использования вакцин для детей пока что "нет достаточных данных".

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт". Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург анонсировал регистрацию вакцины от коронавируса для детей в сентябре.

Ранее в Центре Гамалеи сообщили, что коронавирус "помолодел" и среди данной категории пациентов участились тяжелые случаи протекания болезни. Специалисты напомнили, что ключевым средством борьбы с пандемией остается вакцинация.

В мире Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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