Центр Гамалеи сообщил о росте числа тяжелых случаев COVID-19 у молодежи

В России растет число тяжелых случаев COVID-19 среди молодых людей. Об этом заявил руководитель лаборатории Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

"Как мы видим, со временем у новых штаммов свойства не меняются в лучшую сторону. Мы видим, наоборот, повышение способности передаваться от человека к человеку. Мы видим, что люди, наоборот, болеют тяжелее, болезнь "молодеет", - заявил специалист в эфире канала "Соловьев Live" в YouTube.

По его словам, единственным эффективным средством борьбы с пандемией является вакцинация.

Ранее Минздрав разработал рекомендации по ревакцинации от коронавируса. Согласно им, в период эпидемического подъема повторную вакцинацию необходимо проходить через шесть месяцев, при спокойной эпидемиологической обстановке - раз в 12 месяцев.

Замглавы Минздрава Олег Гриднев отмечал, что сейчас прививку получили более 26% россиян, кому необходима вакцинация для создания популяционного иммунитета. При этом в ведомстве считают, что к осени от COVID-19 должны быть привиты 60% взрослых россиян.