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Рубрика: Общество

Врач призвала не злоупотреблять загаром во время вакцинации от COVID-19

Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Солнце имеет свойство ослаблять клеточное звено иммунитета, поэтому тем, кто вакцинируется от коронавируса, не следует злоупотреблять нахождением на солнце и загаром. Об этом заявила завкафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Елена Волчкова.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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По ее словам, пока идет период вакцинации (она двухэтапная), в жару нельзя появляться на солнце, по крайней мере первые три дня. Лучше находиться дома и выпивать достаточное количество воды, пишет ТАСС. Волчкова напомнила, что в случае проявления побочных реакций после прививки, а также сохранения неудовлетворительного состояния через три дня после вакцинации, следует обратиться к врачу.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что низкие темпы вакцинации от COVID-19 могут привести к кардинальным мутациям коронавируса. Это может произойти, если среди населения не будет достаточного количества людей с подготовленной иммунной системой, то есть вакцинированных или переболевших. При этом Поздняков подчеркнул, что существующие на данный момент мутации вируса не влияют на эффективность вакцины.

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Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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