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Вышел трейлер "черного вестерна" "Тем сильнее они падут" с Эльбой

Новости
    24.06.2021, 18:54
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

Новое слово в BLM-повестке: Netflix выпустил трейлер полнометражного вестерна "Тем сильнее они падут" (The Harder They Fall), основной каст которого целиком состоит из темнокожих актёров.

Фото: kinopoisk.ru
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Ролик также вовсю демонстрирует пристальное внимание к расовой проблеме.

Синопсис следующий: "Бандит Нэйт Лав узнаёт, что человек, 20 лет назад убивший его отца, вышел на свободу. Лав вновь собирает банду и отправляется на его поиски, желая отомстить".

В главных ролях:  Идрис Эльба, Эди Гатеги ("Люди Икс: Первый класс", "Адреналин"), Зази Битц ("Джокер", "Дэдпул 2"), Реджина Кинг ("Рэй", "Враг государства"), Лакит Стэнфилд ("Достать ножи", "Голос улиц") и другие.

Премьера - грядущей осенью.

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