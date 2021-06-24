Вышел трейлер "черного вестерна" "Тем сильнее они падут" с Эльбой

Новое слово в BLM-повестке: Netflix выпустил трейлер полнометражного вестерна "Тем сильнее они падут" (The Harder They Fall), основной каст которого целиком состоит из темнокожих актёров.

Ролик также вовсю демонстрирует пристальное внимание к расовой проблеме.

Синопсис следующий: "Бандит Нэйт Лав узнаёт, что человек, 20 лет назад убивший его отца, вышел на свободу. Лав вновь собирает банду и отправляется на его поиски, желая отомстить".

В главных ролях: Идрис Эльба, Эди Гатеги ("Люди Икс: Первый класс", "Адреналин"), Зази Битц ("Джокер", "Дэдпул 2"), Реджина Кинг ("Рэй", "Враг государства"), Лакит Стэнфилд ("Достать ножи", "Голос улиц") и другие.

Премьера - грядущей осенью.