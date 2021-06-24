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Вышел трейлер сериала про команду гомосексуальных супершпионов

Новости
    24.06.2021, 13:34
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

Уберите от экранов ваших мониторов детей, мелких домашних питомцев, советской закалки стариков - да и сами лучше не смотрите.

Фото: instagram.com/ mrrpmurphy
Вышел первый трейлер спин-оффа "Американской истории ужасов"

Netflix продолжает мериться с Disney - у кого радуга длиннее: на YouTube-канале сервиса опубликован тизер-трейлер анимационного шоу Q-Force, рассказывающего про команду квир-супершпионов. (На озвучке проекта - естественно артисты из числа ЛГБТКИАПП+).

Специфических экстерьеров красавчик по центру - агент Мэри (в миру - Стив Мэривезер), страдающий от дискриминации и буллинга в своем Американском разведывательном агентстве. Руководство прогрессивно идет Мэри навстречу и поручает ему собрать и возглавить отряд одаренных себе подобных. 

"Никогда не скрывай, кто ты есть. Если только вы не под прикрытием", - это тэглайн предприятия. Под роликом - активный диспут.

Создатели - гей Шон Хейс (Джек Макрафленд из "Уилла и Грейс") и Майк Шур ("Черное зеркало", "В лучшем мире").

Премьера - 2 сентября. В стартовом сезоне обещаны десять эпизодов.

Ролик (18+, конечно), доступен на официальном канале Netflix.

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