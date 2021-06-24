Захарова объяснила смысл провокации британского эсминца в Чёрном море

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала свою версию, зачем эсминец ВМС Британии Defender накануне нарушил границу в РФ в черноморский акватории.

По мнению Захаровой, это было нужно для того, чтобы в западном информационном и политическом пространстве "укреплять миф относительно нашей якобы непредсказуемости, угрозы этому самому западному миру". Для этого британцы пошли на провокацию, зайдя в территориальные воды РФ и вызвав ответную реакцию с российской стороны.

Напомним, в четверг на Смоленскую площадь была вызвана посол Британии в Москве Дебора Броннерт, которой вручили ноту протеста в связи с маневром Defender в Чёрном море.