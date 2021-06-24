Захарова прокомментировала смерть бизнесмена Макафи

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на известие о смерти американского бизнесмена Джона Макафи, который был найден мертвым в своей камере.

"Хочется, чтобы хоть раз тайна резонансной смерти западных общественных деятелей была раскрыта не через 50 лет", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Кроме того, она согласилась со словами Эдварда Сноудена, что следующим умереть при подобных загадочных обстоятельствах может Джулиан Ассанж. По словам Захаровой, Ассанж и ранее подвергался пыткам, сейчас о его судьбе вообще ничего не известно.

"Потом англосаксы выдадут строчку пресс-релиза, мол, "не вынесли душа поэта позора мелочных обид", и все", - заметила официальный представитель МИД, подчеркнув, что у Запада "рука набита" на подобные операции.