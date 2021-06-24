Захарова сообщила о жестком демарше британскому послу

По словам дипломата, по таким наглым заходам и бесцеремонным провокациям будет даваться комплексный ответ. Это и ответ, который был дан Вооруженными силами РФ, береговой охраной и ответы по дипломатической линии.

В среду британский эсминец Defender пересек границу и вошел на три километра в российские территориальные воды в районе мыса Фиолент в Крыму. После этого пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. Лишь после этого иностранное военное судно изменило курс.