Захарова сообщила о жестком демарше британскому послу

Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт вызвана в МИД РФ из-за инцидента с эсминцем британских ВМС в Черном море, ей будет сделан жесткий демарш, заявила в интервью телеканалу "Россия-24" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам дипломата, по таким наглым заходам и бесцеремонным провокациям будет даваться комплексный ответ. Это и ответ, который был дан Вооруженными силами РФ, береговой охраной и ответы по дипломатической линии.
В среду британский эсминец Defender пересек границу и вошел на три километра в российские территориальные воды в районе мыса Фиолент в Крыму. После этого пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. Лишь после этого иностранное военное судно изменило курс.