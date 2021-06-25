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25.06.2021 11:45
Рубрика: Легковые авто

Акционеры Mitsubishi просят выпустить новый Lancer Evo, но денег нет

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Mitsubishi. Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

В мае 2021 года стало известно, что Mitsubishi планирует возродить подразделение Rlliart, которое в прошлом занималось спортивной программой марки. Именно в этот момент у поклонников Lancer Evo вновь вспыхнула надежда на то, что "Мицу" выпустит преемника седана.

Фото: Пресс-служба GAC Mitsubishi Motors.
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Генеральный директор MMC Такао Като, который и "зарубил" проект, говорит, что для выпуска такой амбициозной модели компания всё ещё недостаточно финансово стабильна, но допускает, что в будущем Lancer Evo всё-таки может появиться. Тем более, что этого хотят акционеры Mitsubishi.

"Электрификация требует больших затрат на разработку. Прошлый финансовый год был для нас не самым удачным, поэтому нам необходимо сначала поставить компанию на ноги, а уже потом заниматься выпуском машин, о которых мечтают фанаты марки", - цитирует Response Такао Като, который отметил, что сам был бы не против возрождение легенды.

По словам генерального директора Mitsubishi, сильными сторонами компании являются технологии электрификации транспортных средств, выпуск внедорожников и комфортных машин с функциональным салоном. Поэтому в ближайшее время ставка будет сделана на электрокары и сегмент SUV.

#Mitsubishi