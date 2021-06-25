Байден предупредил о росте смертности в США из-за штамма "Дельта"

В США число летальных исходов от коронавируса продолжит расти на фоне распространения штамма "Дельта". Об этом заявил президент США Джо Байден, отметив, что данная разновидность вызывает серьезные опасения.

Жертвами COVID-19 стали уже более 600 тысяч американцев, "а со штаммом "Дельта" будут и другие", цитирует ТАСС Байдена. Ссылаясь на директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, президент заявил, что "Дельта" легче передается и "потенциально может быть более смертоносным, а также особенно опасным для молодежи".

По его словам, от 10 до 20 процентов всех случаев заражения коронавирусом за последние две недели в США были вариантом "Дельта". Хозяин Белого дома призвал американцев вакцинироваться.

Ранее в ВОЗ предупредили, что штамм "Дельта" "передается по крайней мере в два раза легче, чем первоначальный вирус". Специалисты не исключают, что "Дельта" вскоре может стать доминирующим в мире.