Ученые признали бесполезность поливитаминов

По мнению ученых авторитетного американского Университета Джонса Хопкинса, витамины и минеральные добавки, на которые сегодня в мире расходуются многие миллиарды долларов, бесполезны. Ученые советуют потратить их на здоровую пищу, содержащую все необходимые человеку в натуральном виде.

Свои выводы ученые сделали на основании многолетних исследований, в которых участвовали тысячи человек. В результате установлено, что поливитамины не снижают риск сердечных заболеваний и рака, не снижают риск деградации мыслительных способностей и памяти, не уменьшает количество повторных инфарктов и операций на сердце.

Исследователи также установили, что добавки, содержащие витамин Е и бета-каротин, могут быть вредными, особенно в больших дозах. Исключением являются добавки с содержанием фолиевой кислоты для женщин детородного возраста. Их ученые принимают советуют.

Материал опубликован в журнале Annals of Internal Medicine.