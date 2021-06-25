Экс-полицейский приговорен к 22,5 годам за убийство темнокожего Джорджа Флойда

Судья Питер Кэхилл, оглашая самый долгожданный в Америке вердикт последних лет, заявил, что в основе приговора не общественное мнение и не эмоции, но в тоже время выразил соболезнования семье Флойда: "Я признаю и слышу вашу боль". Хотя вердикт мягче предложенного обвинением, судья отметил, что полученный Шовином приговор все равно "на 10 лет больше, чем обычный срок в 150 месяцев" для такого рода преступлений. Свое решение он пояснил тем, что Шовин, на его взгляд, злоупотребил полномочиями и "продемонстрировал особую жестокость", совершая удушающий захват при задержании Флойда. При таком приговоре Шовин может подлежать условно-досрочному освобождению через две трети срока, то есть через 15 лет.

Активисты движения Black Lives Matter (BLM), собравшиеся у здания суда в Миннеаполисе, встретили приговор неоднозначно. Судя по трансляциям американских телеканалов, ликования в толпе не было, поскольку, вероятно, приговор оказался мягче ожиданий. При этом он все равно станет знаковым прецедентом, поскольку привлечение к ответственности, а тем более такие длительные приговоры полицейским за чрезмерное применение силы - большая редкость для Америки.

Сам бывший патрульный во время заседания выразил соболезнования семье убитого им Флойда, но извиняться перед ними не стал. "Есть некоторая информация, которая в будущем будет предоставлять интерес и, надеюсь, несколько успокоит вас", - добавил он в своем последнем слове перед оглашением приговора.

В апреле суд присяжных в Миннеаполисе признал Шовина виновным по всем трем пунктам дела: убийство второй и третьей степени, а также причинение смерти по неосторожности второй степени. Суд над Шовиным проходил в откровенно "заряженной" атмосфере, при постоянных митингах активистов движения Black Lives Matter (BLM), которые давали понять, что снисхождения к действиям полицейского не потерпят. Защитник обвиняемого Эрик Нельсон обращал внимание судьи на то, что присяжные не были в должной мере изолированы от сообщений СМИ. Большая их часть заранее считала Шовина виновным в убийстве Флойда, которое в прошлом году спровоцировало масштабные многомесячные акции протеста и погромы по всей Америке.