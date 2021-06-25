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Рубрика: Общество

Гинцбург: Для детей и подростков подберут различные концентрации "Спутника V"

Около 350 детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет примут участие в клинических исследованиях вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Ранее была подана заявка в Минздрав России на проведение соответствующих клинических исследований.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Гинцбург отметил, что в случае с детьми особенностей проведения исследований нет, это повторение тех же клинических испытаний, которые были у взрослых, за исключением того, что будут подобраны различные концентрации "Спутника V" для каждого возраста. "Если эффективность разведенной дозы будет достаточной, то на этом и остановимся", - цитирует ТАСС. Ученый выразил уверенность, что побочные явления будут минимальны.

Отвечая на вопрос о том, сколько будут длиться исследования, Гинцбург рассказал, что пока регистрация препарата запланирована в районе 20 сентября. "Это доза "Спутника V", но регистрационное удостоверение будет отдельное", - пояснил он.

Ранее стало известно, что ВОЗ включила подростков 12-17 лет в перечень групп населения, которым нужна вакцинация против COVID-19. Отмечалось, что дети и подростки, как правило, болеют легче по сравнению со взрослыми, поэтому, если они не входят в группу с более высоким риском тяжелого COVID-19, их вакцинировать менее срочно, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников. При этом эпидемиологи отмечают: вакцинация детей нужна, так как они часто болеют бессимптомно, не берегутся и заражают взрослых.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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