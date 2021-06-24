ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации подростков от COVID-19

ВОЗ включила детей и подростков в перечень групп населения, которым нужна вакцинация против COVID-19. Ранее в рекомендациях ВОЗ о необходимости прививать детей не говорилось, хотя регуляторы в США и ЕС одобрили вакцинацию подростков старше 12 лет еще в мае 2021 года.

"Дети и подростки, как правило, имеют более легкое заболевание по сравнению со взрослыми, поэтому, если они не входят в группу с более высоким риском тяжелого COVID-19, их вакцинировать менее срочно, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников", - говорится в сообщении ВОЗ.

Также эксперты ВОЗ подчеркнули, что "необходимы дополнительные доказательства использования различных вакцин против COVID-19 у детей, чтобы дать общие рекомендации по вакцинации детей от COVID-19" и пока рекомендовали к применению у детей только одну вакцину из перечня одобренных для взрослых - это вакцина Pfizer/BionTech.

Она "подходит для использования людьми в возрасте от 12 лет и старше. Детям в возрасте от 12 до 15 лет из группы высокого риска может быть предложена эта вакцина наряду с другими приоритетными группами для вакцинации. Испытания вакцины для детей продолжаются, и ВОЗ обновит свои рекомендации, когда фактические данные или эпидемиологическая ситуация потребуют изменения политики", - сообщили в ВОЗ.

По факту вакцинация подростков уже идет и в США, и в странах Европы. В середине мая FDA одобрило применение препарата Pfizer для детей в возрасте 12-15 лет по результатам клинических исследований, в которых принимали участие около двух тысяч подростков. В конце мая эту же вакцину разрешило к применению и Европейское агентство по лекарственным средствам EMA.

По сообщениям европейских СМИ, уже многие страны ЕС объявили о вакцинации детей. Начали делать прививки детям во Франции,Австрии, Италии. Сообщалось о решении вакцинации подростков в Венгрии и Швейцарии.

Что касается нашей страны, вчера НИЦ имени Гамалеи сообщил, что подана заявка в Минздрав России на проведение клинических исследований вакцины "Спутник V" у подростков. Как ранее пояснял глава научного центра Александр Гинцбург, исследования могут начаться в июле и продолжатся ориентировочно два месяца. Создатели вакцины надеются получить разрешение на ее использование у подростков к сентябрю. Речь идет о возрасте 15 -17 лет.