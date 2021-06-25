Губернатор Флориды ввел режим ЧС из-за обрушения дома

Режим чрезвычайной ситуации во Флориде ввел губернатор штата Рон Десантис. Причиной стало обрушение жилой высотки в городе Серфсайд, передает CNN.

Данные меры позволят властям задействовать больше ресурсов в проведении спасательной операции. К участию в ней, в частности, могут привлечь Национальную гвардию США, пишет ТАСС.

12-этажное здание обрушилось в городе Серфсайд в ночь на четверг, 24 июня. Ранее СМИ сообщали о трех погибших. До сих пор неясной остается судьба еще почти сотни человек. На месте продолжается спасательная операция. В районе ЧП ограничено движение транспорта.

Причины произошедшего все еще не названы. Их выяснят специалисты. Расследование начнется сразу по завершении спасательной операции.