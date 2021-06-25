Японец купил Lada Niva: "Машина просто огонь!"

Йошио Ямадзаки, приятельствующий с клубом Lada Niva Documentary, купил пару лет назад себе в коллекцию Lada Niva, которая впоследствии потребовала ремонта, но несмотря на это он очень доволен машиной.

Через пять лет после того, как Ямадзаки начал эксплуатировать внедорожник, при пробеге 37 тысяч километров он заменил стойки, помпу, шланги радиатора и двигателя, рабочий цилиндр сцепления, шланги гидроусилителя руля.

"Но все это мелочи, машина просто огонь!", - пишет паблик.

Во сколько японцу обошлась покупка Lada Niva, не уточняется, но новые Niva Legend, поставляемые в страну серыми импортёрами, стоят целое состояние: по данным "Русского автомобиля", прайс на трёхдверные версии начинается от 2 920 000 йен (больше 26 тысяч долларов или 1.9 млн рублей).