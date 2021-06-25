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Рубрика: В мире

Из-под завалов рухнувшей высотки во Флориде извлекли 37 человек

Фото: AP Photo/Lynne Sladky Фото: AP Photo/Lynne Sladky
Фото: AP Photo/Lynne Sladky

Спасатели смогли извлечь из-под завалов 37 человек после частичного обрушения 12-этажного жилого дома в американском городе Серфсайд, что в штате Флорида. 11 пострадавших нуждаются в медицинской помощи, сообщил официальный представитель местной службы пожарной охраны Рей Джедалл.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Во Флориде по неизвестным причинам обрушилась многоэтажка

По его словам, спасатели ориентировались на звуки, которые доносились из-под завалов. "Это звучало так, как будто стучали люди, - цитирует Джедалла ТАСС. - Но голосов спасатели не слышали. Судьба еще 99 человек остается неизвестной".

На месте работают сотрудники полиции и пожарных служб. В районе происшествия ограничено движение транспорта. Напомним, обрушение дома произошло в ночь на четверг, 24 июня.

Точных причин случившегося пока не названо. Комментируя ситуацию глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава отметила, что, по всей видимости, имели место "проблемы со структурными элементами" конструкции. Как только завершится спасательная операция к расследованию причин обрушения дома подключатся правоохранители.

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