Из-под завалов рухнувшей высотки во Флориде извлекли 37 человек

Спасатели смогли извлечь из-под завалов 37 человек после частичного обрушения 12-этажного жилого дома в американском городе Серфсайд, что в штате Флорида. 11 пострадавших нуждаются в медицинской помощи, сообщил официальный представитель местной службы пожарной охраны Рей Джедалл.

По его словам, спасатели ориентировались на звуки, которые доносились из-под завалов. "Это звучало так, как будто стучали люди, - цитирует Джедалла ТАСС. - Но голосов спасатели не слышали. Судьба еще 99 человек остается неизвестной".

На месте работают сотрудники полиции и пожарных служб. В районе происшествия ограничено движение транспорта. Напомним, обрушение дома произошло в ночь на четверг, 24 июня.

Точных причин случившегося пока не названо. Комментируя ситуацию глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава отметила, что, по всей видимости, имели место "проблемы со структурными элементами" конструкции. Как только завершится спасательная операция к расследованию причин обрушения дома подключатся правоохранители.