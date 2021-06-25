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25.06.2021 13:44
Рубрика: Власть

Кабмин утвердил проект о создании российского пункта обеспечения ВМФ в Судане

Текст: Александр Степанов
Проект соглашения между Россией и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России в Судане был одобрен правительством РФ.
Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости

В частности, в постановлении говорится, что его необходимо одобрить и представить президенту России для внесения на ратификацию в Государственную думу РФ.

Фото: Министерство обороны РФ
Сенатор Бондарев считает, что создание базы ВМФ в Судане взаимовыгодно

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Судан о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России в Республике Судан, было подписано в городе Хартум 23 июля 2019 года и в Москве 1 декабря 2020 года.

Как ранее сообщала "Российская газета", проект о создании базы ВМФ представило Минобороны РФ. Он был согласован с МИД РФ, Верховным судом, Генпрокуратурой и Следственным комитетом РФ. Морская база в Красном море будет создана силами и средствами российской стороны. Максимальная численность российского личного состава там должна составить 300 специалистов. В пункте материально-технического обеспечения смогут находиться не более четырех кораблей ВМФ России. Россия сможет размещать в Судане временные военные посты для охраны своего пункта ВМФ вне его территории.

Как ранее рассказал в интервью "Российской газете" заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, пункт материально-технического обеспечения создается, исходя из обоюдного стремления России и Судана к развитию военного сотрудничества, направленного на укрепление обороноспособности Российской Федерации и Республики Судан. Создание в Судане такого пункта отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе.

Власть Безопасность Правительство Правительство Минобороны Военно-морской флот

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