Распоряжение губернатора Костромской области от 25 июня 2021 года № 500-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Костромской области от 17.03.2020 № 128-р"

С учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки по распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 25 июня 2021 года № 16:

1. Внести в распоряжение губернатора Костромской области от 17 марта 2020 года № 128-р "О введении режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции распоряжений губернатора Костромской области от 23.03.2020 № 140-р, от 25.03.2020 № 147-р, от 27.03.2020 № 149-р, от 28.03.2020 № 157-р, от 29.03.2020 № 158-р, от 31.03.2020 № 162-р, от 04.04.2020 № 173-р, от 17.04.2020 № 201-р, от 29.05.2020 № 258-р, от 08.06.2020 № 288-р, от 11.06.2020 № 299-р, от 19.06.2020 № 314-р, от 30.06.2020 № 327-р, от 10.07.2020 № 352-р, от 15.07.2020 № 359-р, от 18.07.2020 № 370-р, от 01.10.2020 № 540-р, от 21.10.2020 № 632-р, от 30.10.2020 № 680-р, от 15.11.2020 № 728-р, от 19.11.2020 № 743-р, от 20.11.2020 № 745-р, от 10.12.2020 № 823-р, от 14.01.2021 № 16-р, от 28.01.2021 № 62-р, от 03.02.2021 № 88-р, от 11.02.2021 № 116-р, от 20.02.2021 № 141-р, от 26.02.2021 № 158-р, от 10.03.2021 № 194-р, от 25.03.2021 № 229-р, от 10.04.2021 № 281-р, от 23.04.2021 № 323-р, от 06.05.2021 № 352-р, от 21.05.2021 № 397-р, от 05.06.2021 № 422-р, от 16.06.2021 № 461-р) следующие изменения:

1) в пункте 4.9:

в абзаце первом слова "с 23 октября 2020 года по 18 июля 2021 года" заменить словами "с 28 июня 2021 года по 1 августа 2021 года";

в абзаце третьем слова "с численностью посетителей (участников) более 50 человек" заменить словами ", публичных мероприятий";

2) в пункте 4.10:

в абзаце первом слова "с 23 октября 2020 года по 18 июля 2021 года" заменить словами "с 28 июня 2021 года по 1 августа 2021 года";

дополнить абзацем девятым следующего содержания:

"обеспечить при проведении мероприятий запрет посещения гражданами зон, не предусматривающих организацию посадочных мест (фан-зон, танцполов и иных подобных мест), вне зависимости от количества одновременно присутствующих посетителей.";

3) пункт 4.10.1 признать утратившим силу;

4) в пункте 6:

подпункт 3.1 изложить в следующей редакции:

"3.1) перевести не менее 30 процентов работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на дистанционный режим работы, в первую очередь, беременных женщин, граждан старше 60 лет, граждан, имеющих заболевания, включенные в перечень согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. При определении количества работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы, не учитываются лица, получившие прививку от новой коронавирусной инфекции;";

дополнить подпунктом 3.2 следующего содержания:

"3.2) обеспечить проведение в отношении работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) мероприятий, направленных на стимулирование вакцинации от новой коронавирусной инфекции.";

5) пункт 8 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

"6) организовать начиная с 5 июля 2021 года оказание в областных учреждениях здравоохранения медицинской помощи в плановой форме при наличии у пациента документа, подтверждающего прохождение им вакцинации (полного курса вакцинации либо прививки первым компонентом) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию, за исключением плановой госпитализации пациентов, имеющих заболевания, лечение которых не допускает длительной отсрочки (прерывания курса) лечения.".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 28 июня 2021 года и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор области С.Ситников







