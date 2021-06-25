На какие компьютеры можно установить Windows 11. Требования

Microsoft озвучила требования к ноутбукам и десктопным ПК, на которые можно будет установить и использовать новую Windows 11. Список минимальных характеристик опубликован на сайте корпорации.

- Процессор 1 ГГц и минимум два вычислительных ядра, поддержка 64-битной архитектуры

- От 4 Гб ОЗУ

- От 64 Гб места на жестком диске

- Поддержка UEFI, Secure Boot

- поддержка TPM 2.0

- Графический адаптер с поддержкой DirectX 12

- Дисплей от 9 дюймов с разрешением не ниже 720p

- Учетная запись Microsoft и доступ в интернет

Проверить ноутбук или ПК на совместимость с Windows 11 можно при помощи специальной фирменной утилиты от Microsoft, которая доступна на странице с характеристиками.