Песков рассказал, как Путин будет выбирать вопросы на "Прямой линии"

Президент России Владимир Путин сам будет выбирать вопросы во время "Прямой линии", у него будет доступ ко всему массиву сообщений, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Во время "Прямой линии" президент будет иметь непосредственный доступ к массиву вопросов", - рассказал он. В студии с Владимиром Путиным будут соведущие, которые помогут ему выбирать вопросы или из набора тем, или по географическому признаку. В какой форме они будут представлены - видео, аудио или текста - зависит от автора, уточнил представитель Кремля.

Песков напомнил, что все желающие могут отправлять вопросы президенту через мобильное приложение "Москва - Путину", оно позволяет задать вопрос в любом формате. Традиционные звонки в студию тоже будут.

По его словам, подготовка к "Прямой линии" идет активно, уже формируется набор тем, которые больше всего волнуют россиян.

Напомним, "Прямая линия с Владимиром Путиным" состоится в полдень 30 июня.