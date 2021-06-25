Песков рассказал, как Путин будет выбирать вопросы на "Прямой линии"

"Во время "Прямой линии" президент будет иметь непосредственный доступ к массиву вопросов", - рассказал он. В студии с Владимиром Путиным будут соведущие, которые помогут ему выбирать вопросы или из набора тем, или по географическому признаку. В какой форме они будут представлены - видео, аудио или текста - зависит от автора, уточнил представитель Кремля.
Песков напомнил, что все желающие могут отправлять вопросы президенту через мобильное приложение "Москва - Путину", оно позволяет задать вопрос в любом формате. Традиционные звонки в студию тоже будут.
По его словам, подготовка к "Прямой линии" идет активно, уже формируется набор тем, которые больше всего волнуют россиян.
Напомним, "Прямая линия с Владимиром Путиным" состоится в полдень 30 июня.