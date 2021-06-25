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25.06.2021 10:39
Рубрика: Экономика

Поддержку на 6 млрд рублей получат 13 объектов по обращению с отходами

Текст: Алексей Дуэль

Выкупить облигации компаний, строящих 13 объектов по обращению с отходами в 11 регионах страны, на сумму 6 млрд рублей собирается ППК "Российский экологический оператор" (РЭО), сообщили "РГ" в пресс-службе компании. Ввод этих объектов в эксплуатацию запланирован на 2022-2023 годы.

Фото: iStock
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Инвестирование через выкуп облигаций компаний, работающих в отрасли обращения с отходами, - новая форма государственной поддержки отрасли.

ППК РЭО будет выкупать облигации с 3% доходом сроком на 10 лет на субсидированные из бюджета деньги. Предыдущие меры поддержки компаний отрасли оказались неэффективными, считает вице-премьер Виктория Абрамченко, в то время как такое возвратное финансирование должно дать импульс отрасли. По ее словам, позже к нему добавят льготный лизинг оборудования, возвращение части стоимости банковской гарантии и другие формы помощи.

Госинвестиции на 6 млн рублей позволят создать мощности для обработки и утилизации 4 млн тонн отходов в год. Полная стоимость этих проектов составит 28 млрд рублей.

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