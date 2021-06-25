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Рубрика: Власть

Посольство РФ назвало голословными заявления США об инциденте с эсминцем

Посольство РФ в США отреагировало на заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби об инциденте с британским эсминцем Defender. Ранее он сообщил, что, согласно британскому минобороны, сообщения о предупредительных выстрелах для эсминца являются "российской дезинформацией".

Фото: Reuters
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Обвинения против России в дезинформации по инциденту с эсминцем голословны. "Картина произошедшего размещена ФСБ России в открытом доступе", - говорится на официальной странице посольства в Twitter. По словам российских дипломатов, отрицая очевидное, минобороны США все еще живет иллюзиями относительно реальной ситуации в Крыму и вокруг полуострова.

По данным Минобороны России, в среду в 11.52 эсминец Defender пересек госграницу Российской Федерации и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на глубину три километра. Экипаж британского корабля был предупрежден о применении оружия в случае дальнейшего нарушения госграницы РФ, но проигнорировал угрозу. Тогда пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М - предупредительное бомбометание четырьмя осколочно-фугасными авиационными бомбами по курсу движения эсминца. После этого эсминец покинул российские воды.

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