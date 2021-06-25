Посольство РФ: Россиянку Сапегу перевели под домашний арест

Россиянке Софье Сапеге, которую задержали в Минске вместе с Романом Протасевичем, основателем Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, изменили меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Об этом сообщили в посольстве РФ в Беларуси.

Ранее о переводе Сапеги под домашний арест сообщил ее адвокат.

"В настоящее время гражданке России Софье Сапеге, задержанной на основании ч.3 ст. 130 УК РБ, изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Сейчас решается вопрос о возможности скорейшего посещения С.Сапеги нашими консульскими сотрудниками", - цитирует представителя посольства РИА Новости.

В дипмиссии также заявили, что взаимодействуют по этому вопросу с белорусской стороной, в частности - с Главным следственным управлением СК Республики Беларусь. Кроме того, посольство отметило, что поддерживает связь с адвокатами Сапеги и ее родителями.