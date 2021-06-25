Новости

Врач объяснила, почему в жару нельзя пить воду со льдом 10:59
Лукашенко посетил Свято-Успенский Жировичский мужской монастырь 10:55
Рябков: США не меняют "деструктивную практику" невыдачи виз дипломатам РФ 10:51
В Приамурье начали принимать заявления у пострадавших от паводка 10:45
Врач рассказала, как правильно загорать 10:44
МИД РФ прокомментировал размещение американских систем ПРО в Польше 10:41
Стало известно о состоянии пострадавших при падении самолета в Поморье 10:36
Южно-корейский Пусан вступил в прямую конкуренцию с Москвой 10:36
Прокуратура Москвы организовала проверку после пожара в частной клинике 10:29
Посольство РФ: Россиянку Сапегу перевели под домашний арест 09:56
В московском метро произошел сбой из-за человека на путях 09:43
В Петербурге умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Александр Лесков 09:41
Глава делегации Болгарии назвал Крым частью РФ 09:15
ФАС: Рост тарифов на коммунальные услуги не превысит инфляцию 09:08
ЦБ лишил лицензии саранский Актив Банк 09:04
В Подмосковье альфонс обманул трех женщин на полтора миллиона рублей 08:52
Работодатели начали массово возвращать сотрудников на "удаленку" 08:40
Кратковременные дожди в пятницу не принесут в столицу прохладу 08:21
В Москве открылись 19 дополнительных центров вакцинации от COVID-19 08:11
Три человека погибли при стрельбе на пляже мексиканского курорта Тулум 07:21
Байден предупредил о росте смертности в США из-за штамма "Дельта" 07:20
В торговом центре штата Мэриленд произошла перестрелка 07:00
Минобороны сообщило о переброске в Сирию истребителей МиГ-31К 06:51
В австралийском Сиднее объявили локдаун из-за вспышки COVID-19 06:34
Посольство РФ назвало голословными заявления США об инциденте с эсминцем 05:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
Могут ли из-за жары повториться московские пожары 2010 года
Эксперты ответили на вопросы работодателей о вакцинации 60% персонала
Эксперты ответили на вопросы работодателей о вакцинации 60% персонала
25.06.2021 09:56
Рубрика: В мире

Посольство РФ: Россиянку Сапегу перевели под домашний арест

Текст: Алла Владимирова

Россиянке Софье Сапеге, которую задержали в Минске вместе с Романом Протасевичем, основателем Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, изменили меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Об этом сообщили в посольстве РФ в Беларуси.

Глава белорусского МИДа допустил передачу Сапеги в Россию после суда

Ранее о переводе Сапеги под домашний арест сообщил ее адвокат.

"В настоящее время гражданке России Софье Сапеге, задержанной на основании ч.3 ст. 130 УК РБ, изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Сейчас решается вопрос о возможности скорейшего посещения С.Сапеги нашими консульскими сотрудниками", - цитирует представителя посольства РИА Новости.

В дипмиссии также заявили, что взаимодействуют по этому вопросу с белорусской стороной, в частности - с Главным следственным управлением СК Республики Беларусь. Кроме того, посольство отметило, что поддерживает связь с адвокатами Сапеги и ее родителями.

В мире экс-СССР Беларусь

Главное сегодня

Владимир Путин поздравил выпускников российских школ
Посольство РФ назвало голословными заявления США об инциденте с эсминцем
ФАС: Рост тарифов на коммунальные услуги не превысит инфляцию
По факту крушения вертолета Росгвардии возбуждено дело
ВОЗ: Штамм "Дельта" в два раза заразнее изначального коронавируса
В какие из открывающихся стран проще всего въехать туристам
Россия и США займутся восстановлением нормальной работы дипмиссий