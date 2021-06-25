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25.06.2021 12:53
Рубрика: Общество

Президент Союза педиатров России поддержала инициативу доктора Румянцева принять закон "О здоровье детей"

Текст: Анна Полтавцева

Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ, президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова поддержала инициативу основателя Центра им. Дмитрия Рогачева Александра Румянцева о принятии закона "О здоровье детей". Об этом она заявила 24 июня на круглом столе в Совете Федерации РФ "Детское здравоохранение: как повысить доступность инновационных технологий и профилактических мер".

Фото: Ольга Макарова
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По мнению Намазовой-Барановой, закон "О здоровье детей" позволит обеспечить комплексное развитие детей в России. "Необходимо вернуться к рассмотрению закона, о котором говорит академик Александр Григорьевич Румянцев. В таком законодательном акте должны быть собраны все нормы, касающиеся здоровья детей", - подчеркнула президент Союза педиатров России.

Медик обратила внимание на распространенные сегодня проблемы детского возраста - избыточный вес, ухудшение зрения и слуха у школьников. Лейла Намазова-Баранова выступила за возвращение полноценных медицинских кабинетов в образовательные учреждения, усиление контроля за здоровьем школьников и расширение занятий массовым спортом и физкультурой среди подростков.

Главный детский онколог-гематолог, академик РАН Александр Румянцев неоднократно высказывался о необходимости принять закон "О здоровье детей" и увеличении детского возраста до 21 года. По словам Румянцева, сегодня здоровьем детей занимаются не только врачи, но и педагоги, социальные работники, работники других ведомств, но они подчас действуют несогласованно. "Закон "О здоровье детей" объединил бы все усилия, которые предпринимаются в стране для детей. Подобные законы есть во многих странах. Нам тоже нужен такой закон, иначе мы не решим проблемы нашего народонаселения", - заявил Румянцев.

По словам главы Центра им. Дмитрия Рогачева, закон "О здоровье детей" должен стать основой для разработки всех видов законодательных актов, касающихся развития ребенка и состояния его здоровья. В действующем федеральном законе "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и Конституции РФ детям, по мнению Румянцева, уделено недостаточно внимания.

Общество Семья и дети Общество Здоровье Десятилетие детства в России

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