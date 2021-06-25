Профессор "Сколтеха" обозначил цель эволюции коронавируса

Эволюция COVID-19 протекает в соответствии с законами естественного отбора, главная ее цель - распространение вируса и уход от иммунной системы человека, а не нанесение вреда человечеству. Об этом рассказал профессор "Сколтеха" Георгий Базыкин.

"Вирус будет мутировать постоянно. Мы уже знакомы с некоторыми вариантами, которые позволяют ему быстрее проникать в клетку", - цитирует эксперта РИА Новости.

Ученый напомнил, что вирус попал в человеческую популяцию в конце ноября 2019 года. С тех пор он накапливал изменения, приобретал разные мутации. Самым заразным до недавнего времени был "британский вариант". Его заразность была в 1,5 больше изначального варианта вируса. Сейчас активнее себя проявляет штамм "Дельта", отмечает Базыкин.

Основным способом защиты от коронавируса является прививка. Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте темпов вакцинации по стране. В ряде регионов спрос на процедуру вырос в среднем в пять-десять раз, отметила она.

В Минздраве напомнили, что сегодня все желающие могут пройти вакцинацию тремя двухкомпонентными отечественными препаратами "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". К выпуску в гражданский оборот готовится однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт", зарегистрированная в мае этого года. Антитела после ее применения должны появиться через 21 день.