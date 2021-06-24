Попова уточнила сроки появления антител после вакцины "Спутник Лайт"

Новосибирск. Во время вакцинации от COVID-19 в прививочном пункте детской городской клинической больницы №3. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Антитела должны появиться после применения вакцины "Спутник Лайт" через 21 день. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Для вакцины "Спутник Лайт" достаточно одной дозы. Нужно привиться и через 21 день, как говорит производитель, наступит выработка антител", - отметила она в эфире телеканала "Россия 24".

Также, по словам Поповой, с другими препаратами после первой прививки в течение 42 дней человек еще не защищен. "Так что необходимо бережно относиться к своему здоровью".

Напомним, что вакцина "Спутник Лайт" была зарегистрирована в мае 2021 года.