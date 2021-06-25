Глава МВД сообщил о ликвидации двух подпольных нарколабораторий

О пресечении деятельности преступной группы, организовавшей производство синтетических наркотиков в подпольных лабораториях на территории Тутаевского района Ярославской области, сообщил на заседании Государственного антинаркотического комитета министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Глава МВД рассказал, что задержаны и привлечены к уголовной ответственности активные участники преступной группы. Из незаконного оборота изъято свыше тонны синтетических наркотиков - 1287 кг. Производственные мощности двух ликвидированных нарколабораторий позволяли ежемесячно изготавливать около полутора миллионов средних разовых доз.

На след преступников полицейские вышли в ходе отработки оперативной информации. Сначала они обнаружили возле деревни Ишманово Ярославской области тайник с 20 кг вещества. А затем вычислили курьера, регулярно поставлявшего оптовые партии наркотиков в столичный регион. В городе Тутаеве оперативники обнаружили одну из подпольных лабораторий, оборудованную в складском помещении, которое использовалось и как перевалочная база.

Позже на территории сельскохозяйственного кооператива сотрудники полиции обнаружили еще одно здание, которое приобрели специально для нелегального производства наркотиков.

Возбуждены три уголовных дела. Двое задержанных взяты под стражу, с третьего взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.