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25.06.2021 11:55
Рубрика: Общество

МЧС предупредило москвичей о дожде и граде

Текст: Ирина Огилько

ГУ МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о кратковременном дожде, грозе и граде до вечера пятницы.

Фото: iStock
Гидрометцентр предупредил о сухих грозах

По прогнозам Гидрометцентра России, такая погода ожидается в период с 11:30 по 21:00. При грозе - усиление ветра 12-17 м/с. Спасатели порекомендовали при управлении автомобилем увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов и перестроений.

Отметим, что на востоке столицы уже начался град. Кроме того, как сообщают очевидцы, сильный ливень идет в Измайлово, Лефортово, Кожухово, Перово и Новокосино, а также в подмосковных Реутове, Железнодорожном. Впрочем, дождь не понизил температуру, напротив, к зною добавилось ощущение духоты.

В ближайшие часы, по сообщениям "Яндекс.Погоды", дожди ожидаются в столичном Крылатском, подмосковном Нахабино.

Ранее Гидрометцентр России ввел "оранжевый" уровень опасности до 21:00 25 июня из-за грозы, дождя и усиления ветра.

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