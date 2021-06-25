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25.06.2021 13:09
Рубрика: Культура

Некоторые музыканты сыграют на следующей "Дикой Мяте" за 1 рубль

Текст: Александр Алексеев
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Из-за отмены этого трехдневного музыкального фестиваля за семь часов до открытия, организаторы потеряли 98 миллионов рублей. Ведь уже были построены сцены, оборудована территория, а артисты получили гонорары предоплатой. Расходы огромные... Генеральный продюсер фестиваля Андрей Клюкин сгоряча рассказывал, что, узнав об отмене, ему сразу же захотелось "выйти в поле, облить себя бензином и сжечь". Столь велико было отчаяние… И вот теперь музыканты решили помочь "Дикой Мяте".

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фестиваль "Жара" отменили на следующий день после открытия

Сразу несколько групп и диджеев заявили, что готовы сыграть на следующей "Дикой мяте" в 2022 году за символический гонорар в один рубль. Свою помощь предложили The Hatters, "Краснознаменная дивизия имени моей бабушки" (которых для широкой публики, по сути, и открыл этот фестиваль несколько лет назад), а также "Тараканы!", "Кис-Кис", "Папин Олимпос", Нуки, "Операция Пластилин", "Петля пристрастия", группа Александра Цоя "Ронин", а также диджеи Владимир "Фонарь" Фонарев, Федор Фомин, Александр Нуждин, другие. И даже новый проект Сергея Шнурова "Зоя", который даже не был заявлен для "Дикой Мяты" в этом году.

При этом стоит уточнить, что пока о поддержке акции заявили не все артисты. Те звезды, чьи гонорары обычно внушительны, пока хранят молчание. Впрочем, никто, конечно, не обязан этого делать. Да и основные хэдлайнеры 2021 года - "Мгзавреби", "АукцЫон", Иван Дорн, Гарик Сукачев, Green Day - возможно, пока еще не узнали об акции. Или еще только формируют свое мнение об инициативе своих коллег-музыкантов. Будем следить за ситуацией.

Между тем

Правительство Тульской области, как мы уже писали в "РГ", взяло на себя большую часть понесенных убытков, да и бизнес-партнеры по-прежнему поддерживают "Дикую Мяту". Для помощи проекту открыта донат-платформа, а поклонники уже начали покупать билеты на фестиваль 2022 года, дата которого уже объявлена.

"Российская газета" по традиции тоже вновь поддержит "Дикую Мяту", всегда открывающую для отечественной музыки столько самобытных и ярких талантов. И - приглашающую на фестиваль много креативных артистов из Ближнего и Дальнего зарубежья, благодаря чему тот становится известным и в Европе, США, Азии…

В регионах Культура Музыка Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Музыка с Александром Алексеевым

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