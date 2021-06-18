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18.06.2021 16:24
Рубрика: Культура

Тульские власти намерены компенсировать потери за отмену "Дикой мяты"

Текст: Елена Шулепова (Тула)
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин извинился перед организаторами фестиваля "Дикая Мята" за внезапный запрет на его проведение и пообещал им компенсировать часть потерь. Об этом глава региона заявил на встрече с с генеральным продюсером фестиваля "Дикая мята" Андреем Клюкиным и генеральным директором ООО "Центр событийного туризма" Адрианом Хмельницким, сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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По словам Алексея Дюмина, эпидемиологическая ситуация в регионе и соседних областях за последние два дня "кардинально поменялась" - резко возросло количество заболевших и госпитализированных. Напомним, официальное разрешение на проведение фестиваля было получено лишь 15 июня.

Глава региона также сообщил о жестких требованиях Роспотребнадзора о введении дополнительных ограничений, поступивших в адрес регионального правительства.

- В связи с этим было принято нелегкое решение о введении запрета на все концертно-развлекательные мероприятия, а также ряда других ограничений в регионе, - пояснил губернатор, подчеркнув, что понимает насколько критическая ситуация создалась для организаторов фестиваля, но "жизнь и здоровье людей дороже".

Губернатор пообещал найти способ компенсировать часть потерь, которые понесли организаторы "Дикой Мяты" в связи с отменой этого трехдневного open-air, на который уже был продано более 10 тысяч билетов. По его словам, он даст соответствующее распоряжение областному правительству.

- Приносим искренние извинения и рассчитываем на ваше понимание, - подчеркнул Алексей Дюмин.

Адриан Хмельницкий и Андрей Клюкин отнеслись к словам Алексея Дюмина с явным пониманием. "Это было тяжелое решение для всех, но мы понимаем сложившуюся ситуацию. Сейчас для нас главное - работа с посетителями и возмещение средств за приобретенные билеты", - сказал генеральный продюсер фестиваля. В свою очередь Андрей Клюкин поблагодарил регион за помощь в ходе подготовки фестиваля.

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Напомним, фестиваль "Дикая Мята" в Тульской области был отменен накануне его старта. Вчера еще в 20 часов вечера на страничке в соцсети его организаторы писали: "Друзья, мы бесконечно рады тому факту, что "Дикая Мята -2021 состоится", а в полночь пришло сообщение об отмене всех массовых мероприятий в регионе. И сразу же новая запись уже в другой тональности: если вы еще не выехали на фестиваль - не приезжайте.

Народ, собиравшейся поехать на "Мяту", судя по комментариям, отнесся к случившемуся с пониманием и сочувствием организаторам. Тулячка Ольга Николаева,накануне рассказавшая "РГ" о срочно сделанном ПЦР-тесте и о планах на эти три дня, так прокомментировала произошедшее: "Значит, Бог меня бережет".

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