Новый выставочный зал появился в краеведческом музее Удомли

Заведующая Удомельским краеведческим музеем Елена Симакина назвала это событие настоящим чудом, которое стало возможным благодаря гранту Фонда "АТР АЭС" и помощи Калининской АЭС.
Общий объем финансирования составил почти 2 миллиона рублей. На эти средства было капитально отремонтировано помещение будущего зала, смонтирована система освещения, закуплено выставочное оборудование. Ремонтные работы по устройству системы отопления - разработке проекта, приобретению необходимых материалов, установке и подключению - полностью выполнили специалисты атомной станции.
"На выставке представлены уникальные экспонаты - оружие, награды, письма и личные вещи удомельцев, участвовавших в боевых действиях. Отдельный раздел экспозиции посвящен вкладу мирных жителей в Победу над немецкими захватчиками", - сказала Елена Симакина.
Она добавила, что новый зал также будет использоваться для проведения интерактивных программ, мастер-классов, конференций и других мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи.
"Поддержка просветительских проектов, сохранение памяти и исторической правды - одно из приоритетных направлений общественной деятельности Росэнергоатома и Калининской АЭС. Мы регулярно помогаем музеям, поисковым движениям, ветеранским организациям, выделяя материальные и технические средства", - отметил на церемонии открытия заместитель директора КлнАЭС Олег Лебедев.