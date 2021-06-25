Новый выставочный зал появился в краеведческом музее Удомли

Масштабные ремонтные работы завершились в Удомельском краеведческом музее. Там появился новый выставочный зал, в котором представлена экспозиция, посвященная истории Удомельского края в годы Великой Отечественной войны. Открытие выставки состоялось 23 июня 2021 года и приурочено к 80-й годовщине начала войны.

Фото: Калининская АЭС