В Ярославской области провакцинируют персонал отелей и фудкортов

В Ярославской области в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией вводятся новые ограничения.

В частности, по итогам заседания регионального оперативного штаба правительства области рекомендована вакцинация не менее 60 процентов персонала гостиниц, отелей, хостелов, а также фудкортов торговых центров.

"При отсутствии показателя вакцинации будут вводиться ограничительные меры", - говорится в сообщении на портале органов госвласти региона.

Кроме того, для направления на плановую госпитализацию в стационар пациентам тоже теперь потребуются сертификат о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус методом ПЦР.

Также с 1 июля МФЦ и органы социальной защиты населения перейдут в режим работы по предварительной записи, а в местах массового присутствия людей будут работать отряды санинструкторов, задача которых - разъяснять необходимость вакцинации и соблюдения ограничительных мер. Отряды организуют региональный департамент здравоохранения и Ярославский медуниверситет.